Maffiabaas Franky Boy vermoord in New York

De leider van de New Yorkse maffiaclan Gambino, Francesco Cali, is woensdag voor zijn woning in Staten Island vermoord. Het is de eerste moord in zijn soort op een maffiabaas in New York sinds 1985. Cali's vrouw en kinderen waren thuis, melden media in New York. De 53-jarige relatief teruggetrokken levende maffioso stond bekend onder de naam Franky Boy.

De moordenaar ontkwam na de moordaanslag in een blauwe pick-up. De politie sluit niet uit dat Cali is vermoord door een huurmoordenaar die werkte in opdracht van een rivaliserende maffiaclan. Cali werd zes keer geraakt door kogels en liep fatale verwondingen in de borststreek op. Het politieonderzoek richt zich eerst op de vraag of de dader mogelijk zelf motieven had of dat hij huurmoordenaar was en de moord is gepleegd in opdracht van ‘De Commissie’ van rivaliserende maffiaclans.

Clans

De stad telt vijf maffiaclans, die volgens plaatselijke media overleggen in de commissie van de Vijf Families. Cali werd geboren op Sicilië en kwam in 2015 aan de top van de Gambino's. De clan is al lange tijd op zijn retour, maar Cali haalde nieuw bloed voor de bende uit Italië. De leden van de Gambino-familie worden verdacht van moord, prostitutie, ontvoeringen, afpersing, gokken en drugsverkoop. Cali werd in het verleden veroordeeld tot zestien maanden cel voor afpersing, gerelateerd aan een poging om een NASCAR-circuit te bouwen op Staten Island.