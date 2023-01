Magazijnmedewerkers Amazon in Britse stad Coventry staken om loon

Amazon-werknemers in een magazijn in Coventry, een stad in Midden-Engeland, zullen woensdag niet op het werk verschijnen na een maandenlange ruzie over loon. Volgens vakbond GMB nemen naar verwachting zo’n 300 werknemers deel aan de vakbondsactie.

Amazon verhoogde het minimumstartsalaris in Groot-Brittannië vorig jaar met 50 pence (56 eurocent) tot een minimum van tussen de 10,50 en 11,45 pond (11,89 en 15,99 euro) per uur. Het minimumuurloon van het land, dat momenteel 9,50 pond (10,76 euro) per uur bedraagt, stijgt in april tot 10,42 pond (11,80 euro).

Vakbond GMB, die eerder deze maand de stakingsdatum had vastgesteld, dringt er al maanden bij Amazon op aan om werknemers “een behoorlijke loonsverhoging” te geven. Amazon, dat duizenden werknemers in dienst heeft in zijn 30 magazijnen in het VK, noemt het geboden loon echter ‘competatief'.

Groot-Brittannië heeft vanwege de inflatie van de afgelopen maanden te maken met stakingen in cruciale sectoren, zoals de zorg en het vervoer, maar ook de juridische sector. Steeds is het werknemers te doen om meer loon om de stijgende kosten in het levensonderhoud het hoofd te bieden.