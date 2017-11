Makers Amerikaans kaartspelletje gaan bouw van Trumps muur dwarsbomen

Alles uitverkocht

Wat kopers voor hun vijftien bucks krijgen? Om te beginnen een landkaart van het stuk grond en een geschreven belofte om de bouw zo duur en tijdrovend mogelijk te maken. Om het laatste waar te maken, heeft het spelletjesconcern een gespecialiseerd advocatenkantoor in de arm genomen. Een paar uur na de start van de online-actie waren alle aandelen in de grond uitverkocht.



Waar het stuk aangekochte grond precies ligt, wordt niet vermeld. Een video met een beschrijving van het project zegt dat het om een aantal hectares langs de Mexicaanse grens gaat. Opnames van galopperende wilde paarden op een stuk ongerepte woestijn versterken het beeld. Of het hele plan niet meer dan een grap is, moet dan ook nog blijken. Eerder wilde het bedrijf ook de door Trump veel gebezigde term ‘fake news’ laten registreren.



Het is dan ook niet voor het eerst dat Cards Against Humanity een stunt uithaalt. Zo groeven ze vorig jaar een gat in de grond, zetten een livestream van de werkzaamheden op YouTube en vroegen vervolgens geld om verder te kunnen graven. Het gat diende geen enkel doel, maar de opbrengst ging wel naar verschillende goede doelen. De oogst van een andere grap, waarbij mensen voor vijf dollar ‘niets’ konden kopen, werd verdeeld onder het personeel.