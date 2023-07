Mallorca is Nederlandse toeristen spuugzat na 'walgelijke' poep-actie: ‘Video gaat hele eiland over’

zuiptoerismeOp het Spaanse eiland Mallorca hebben enkele Nederlandse toeristen zich van hun slechtste kant laten zien. Op een filmpje dat op sociale media rondgaat, is te zien hoe een jongen op het hoofd van een slapende man poept. Vervolgens lachen ze de man gezamenlijk uit en schelden ze met ‘kanker’. Inwoners en Nederlandse ondernemers zeggen het gedrag van de Nederlanders al langer zat te zijn. ,,Het gedrag is vooral de laatste jaren verslechterd.”

Het uiterst populaire Spaanse vakantie-eiland Mallorca worstelt enorm met het zogenoemde zuiptoerisme. De uitbaters van clubs, restaurants en hotels willen dat de gemeente harder optreedt tegen de vele feesttoeristen, omdat de situatie onhoudbaar zou zijn. ‘Genoeg is genoeg’, schreven verenigingen van plaatselijke ondernemers vorige maand in een noodoproep aan de autoriteiten. In hun ogen verpesten de hordes toeristen met hun slechte gedrag de reputatie van Mallorca. De ondernemers vrezen dat het de komende jaren alleen maar erger wordt als de gemeente nu niet ingrijpt.

Uitlachen en schelden

De vele vechtpartijen en mishandelingen lopen volgens de ondernemers in hoog tempo op en ook het vandalisme begint steeds ergere vormen aan te nemen. Diverse Spaanse media berichten vrijdag over het filmpje waarin is te zien dat een jonge man zijn broek naar beneden trekt om vervolgens op het hoofd van het nietsvermoedende slachtoffer zijn behoefte te doen.

Dat doet hij tot zeker tweemaal toe, terwijl hij door een vriend gefilmd wordt. Na de daad lacht hij de man uit en slaat zichzelf op de borst, terwijl hij door zijn vriend geprezen wordt. Het slachtoffer, een onbekende man die een voetbalshirt draagt van UD Las Palmas, beweegt tijdens de gruwelactie niet en heeft vermoedelijk dus niet in de gaten dat er een walgelijke truc wordt uitgehaald met hem.

‘Dit is het ziekste wat ik ooit heb meegemaakt’, staat in het Nederlands geschreven bij de beelden. Een vriend die de beelden op Snapchat ontvangt reageert met lachende smileys en grof taalgebruik. ‘Kanker op, heb je die opgeslagen?’

Gaat het hele eiland over

De Nederlandse hotelmanager Saskia Schwan (63) slaat een diepe zucht. ,,Dit fragment gaat het hele eiland over”, zegt ze. ,,Het is echt walgelijk, dieptriest. Ik woon hier al veertig jaar. Mijn zoon is 28 en hier opgegroeid. Wij Nederlanders hebben altijd een goede naam gehad in het toerisme, maar dat is nu langzaam aan het verdwijnen door dit soort fratsen. Het respect en het fatsoen onder de Nederlandse jongeren is verdwenen. Hoe gekker je doet, hoe cooler je bent. En dat merk je wel in hoe hier tegenwoordig naar Nederlanders gekeken wordt.”

Spanjaarden hebben geen goed woord over voor de beelden. ‘Het is het bekende Nederlandse toerisme’, schrijft de bekende krant Ultima Hora. Ook de vice-voorzitter van een buurtvereniging in El Arenal hekelt in de krant het gedrag van de jonge Nederlanders. ,,Dit gebeurde in het drukke gebied van Arenal. Ze zijn totaal losgeslagen: ze hebben veel gedronken, zijn vaak onder invloed van drugs en vol agressiviteit.” Volgens Alain Cabonell komen er veel jonge toeristen naar het eiland die niet eens een hotelkamer boeken, maar op het strand slapen. ,,Ze zijn zo’n 18 tot 20 jaar oud en komen alleen om dronken te worden.”

Gedrag verslechtert

Zuiptoerisme is van alle tijden, zegt Schwan. ,,Helaas is het gedrag van de jeugd, en dus ook van de Nederlandse jongeren, vooral de laatste jaren verslechterd. Ze hebben eigenlijk gewoon schijt aan alles. Wangedrag is tegenwoordig cool en wordt blijkbaar getolereerd.” Dat heeft onder andere te maken met een gebrek aan politiecontrole op straat, zegt Schwan. ,,Er is een groot tekort aan politieagenten op de eilanden, omdat er niet genoeg huisvesting is voor agenten die van het vasteland komen. Vroeger werd dag en nacht gepatrouilleerd in de uitgaanscentra, maar vandaag de dag is het niet genoeg.”

Allerlei excessen zijn de regionale regering van Mallorca en de andere Balearen-eilanden al jaren een doorn in het oog. Zo wordt alcohol geserveerd of verkocht aan minderjarigen, zelfs als ze nauwelijks nog op hun benen kunnen staan. Bars en dansclubs sturen schaars geklede jonge meisjes in bikini of ondergoed de straat op om klanten te lokken. Hordes toeristen proberen zo snel mogelijk dronken te worden.

Vooral hoteliers en bar- en restauranteigenaren klagen steen en been, blijkt uit berichten in Spaanse kranten. De ondernemers eisen gezamenlijk meer politie op straat en willen bijvoorbeeld ook dat toeristen hun boetes direct op straat moeten betalen.

Ze hebben eigenlijk gewoon schijt aan alles. Wangedrag is tegenwoor­dig cool en wordt blijkbaar getole­reerd

Nederland

De ondernemers zien Amsterdam als voorbeeld, waar de gemeente al maatregelen neemt om de overlast op straat tegen te gaan. Zo is in sommige gebieden een blowverbod ingesteld en zijn sluitingstijden vervroegd. Afgelopen maart begon Amsterdam een online campagne om feestvierders te ontmoedigen naar de stad te komen.

Met de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman heeft het imago van de Nederlander op Mallorca al een flinke deuk opgelopen. Het 'poepincident’ laat dat imago nog verder afbrokkelen, zeggen deskundigen. ,,Dit soort gebeurtenissen doen Nederland echt geen goed, dat is duidelijk”, zegt Jan van der Borg, hoogleraar toerisme in Leuven en Venetië. Maar, zegt hij: ,,Sommige mensen zijn hufters en steeds meer mensen zijn toerist. Ergo steeds meer hufters gaan op vakantie. Dit is niet inherent aan toerist zijn en is zeker niet iets typisch Nederlands.”

Ook Marinel Gerritsen, emeritus hoogleraar Interculturele bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit, kan ‘de wandaad van deze Nederlanders niet verklaren uit waarden die volgens wetenschappelijk onderzoek kenmerkend zijn voor de meeste Nederlanders’. ,,Het lijkt me dat we hier te maken hebben met ballorigen, misschien een groepje dat ongeremd was door drank of drugs en daarom zo’n ‘grap’ durfde uit te halen.”

