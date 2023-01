Man (23) uit Delft overlijdt na afvuren van lichtkogel op Stille Oceaan

1927-2022 Benedictus XVI was de eerste paus in 600 jaar die aftrad en had te maken met veel schandalen

Emeritus paus Benedictus XVI is overleden. Hij werd 95 jaar. Benedictus XVI was een van de weinige pauzen die aftrad. Dit deed hij in 2013 naar eigen zeggen om gezondheidsredenen, maar het vermoeden bestaat dat problemen binnen de katholieke kerk zelf een grote rol speelden.

