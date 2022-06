Man (29) rijdt in op schoolklas in Berlijn: één dode en negen zwaargewonden, ‘politie gaat uit van opzet’

update/met videoIn het centrum van de Duitse hoofdstad Berlijn is een automobilist vanmorgen ingereden op een schoolklas. Daarbij vielen volgens de brandweer zeker één dode en negen zwaargewonden van wie vijf in levensgevaar verkeren. De 29-jarige bestuurder is aangehouden.

Het gaat volgens de politie om een Duits-Armeniër. Een politiewoordvoerder liet weten dat met alle opties rekening wordt gehouden en dat onder meer wordt gekeken of er een medische verklaring is. Het blad Bild meldt dat er aanwijzingen zijn dat Gor H. bewust op de menigte inreed. In zijn auto zou een brief gevonden zijn waaruit een opzettelijke daad zou blijken. Ooggetuigen verklaarden eerder al dat ze de indruk hadden dat de automobilist opzettelijk was ingereden op de groep(en) mensen.

Der Tagesspiegel meldt eveneens dat rechercheurs uitgaan van een opzettelijke daad. ‘Een verdenking van terrorisme is er volgens veiligheidskringen nog niet’, luidt het. Volgens de Berlijnse krant wekte H. na zijn arrestatie een verwarde indruk. Geboeid en vastgehouden door agenten zei hij tegen omstanders telkens opnieuw ‘Help alstublieft, help alstublieft’.

Hessen

De twintiger reed iets voor half elf vanochtend reed een grijze Renault Clio met Berlijns kenteken met hoge snelheid in op een mensenmenigte op het voetpad. Daarna reed hij volgens ooggetuigen nog 200 meter door op de weg, botste tegen een wagen en draaide terug het voetpad op. Het voertuig kwam uiteindelijk tot stilstand in de etalage van een parfumerie.

Volgens Duitse media bevond zich in de menigte een schoolklas uit de deelstaat Hessen, die begeleid werd door twee leerkrachten. Een 51-jarige lerares is omgekomen, de andere leerkracht raakte gewond. Ooggetuigen bekommerden zich om de geschokte leerlingen, die tussen de 15 en 16 jaar oud zijn. Ook zijn er tientallen lichtgewonden.

Eigendomsdelicten

Meteen na het incident probeerde de bestuurder weg te lopen, maar twee voorbijgangers wisten hem in bedwang te houden. De man werd met handboeien en een deken over het hoofd naar het politiebureau gebracht. ,,Eerst moest hij nog wel zelf verzorgd worden”, aldus een ooggetuige. ,,Hij verzette zich niet tegen de arrestatie.”

H. woont volgens Der Tagesspiegel met zijn zuster in de wijk Charlottenburg. Hij had geen autopapieren bij zich maar zijn identiteit kon worden achterhaald met behulp van snelle herkenningsapparatuur. Daarin werden zijn vingerafdrukken elektronisch vastgelegd, waarna was vergelijking mogelijk met afdrukken in een landelijke databank. Dat leverde een match op. Volgens bronnen rond het onderzoek kwam de twintiger al eens in aanraking met de politie wegens eigendomsdelicten, aldus de krant.

De politie rukte massaal uit. Volgens een woordvoerder zou de bestuurder eerst op voetgangers zijn ingereden, daarna weer de weg op geschoten zijn en uiteindelijk tot stilstand zijn gekomen in de pui van een Douglas-filiaal, zo'n 200 meter verderop. De Berliner Zeitung meldt dat omstanders de man hebben vastgehouden totdat de politie hem kon aanhouden.

Eerdere drama's

Het incident gebeurde bij de Gedächtniskirche aan de Kurfürstendamm, nabij de plek waar Anis Amri, een afgewezen Tunesische asielzoeker, in december 2016 met een gestolen vrachtwagen op bezoekers van een kerstmarkt inreed. Daarbij kwamen elf mensen om het leven en raakten tientallen gewond.

In september 2019 kwamen in de Berlijnse binnenstad vier voetgangers om het leven nadat een Porsche-SUV met hoge snelheid over de kop was geslagen en hen had geraakt. De slachtoffers waren een driejarige jongen, zijn grootmoeder (64), een Brit (29) en een Spanjaard (28). Bestuurder Michael M. (44) werd in februari 2022 veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar, moest zijn rijbewijs inleveren en kreeg een rijverbod van twee jaar opgelegd met een verplichte borg van 15.000 euro.

De rechtbank achtte hem schuldig aan dood door schuld omdat hij ondanks epilepsie en een hersenoperatie achter het stuur van zijn Porsche Macan Turbo was gekropen. De ondernemer, die een bedrijf oprichtte voor de handel in zeldzame voertuigen en een nieuwe autoclub, had in mei 2019 voor het eerst een epileptische aanval gekregen. Na behandeling in het ziekenhuis kreeg M. naar eigen zeggen het advies dat hij drie maanden ‘aanvalsvrij’ moest zijn voordat hij weer mocht autorijden. Begin augustus werd een goedaardige tumor bij hem verwijderd. Met medicatie deed hij er daarna alles aan om een ​​tweede aanval uit te sluiten. De zaak veroorzaakte opschudding en verontwaardiging in heel Duitsland.

De Renault Clio van de verdachte ramde uiteindelijk de etalage van een filiaal van parfumerie Douglas.