Man (47) aangehouden na bloedbad Nice, moeder aanslagpleger had ‘geen idee’ wat hij in Frankrijk deed

De Franse autoriteiten hebben een 47-jarige man aangehouden vanwege de aanslag in Nice. Hij zou in contact hebben gestaan met de man die drie mensen ombracht in de zuidelijke kuststad, laat een woordvoerder van justitie weten. De veertiger is aangehouden zodat hij verder verhoord kan worden. Intussen zijn ook de moeder en broer van de aanslagpleger verhoord.

In Nice viel een 21-jarige Tunesiër gisterochtend met een mes mensen aan bij een kerk. De man had volgens de autoriteiten een koran, twee telefoons en drie messen bij zich en schreeuwde ‘Allahu Akbar’ (God is de grootste). Een van de messen was dertig centimeter lang en had een lemmet van 17 centimeter, zei een aanklager.

Hij sneed de kelen door van een vrouw (60) en een 55-jarige man die in de kerk werkte, een vader van twee dochters. Ook stak hij een 44-jarige vrouw. Zij overleed later alsnog aan haar verwondingen in een nabijgelegen restaurant waar ze heen was gevlucht. ,,Zeg tegen mijn kinderen dat ik van ze hou”, zei dat slachtoffer volgens BFM TV in de momenten voor haar dood. Het zou een Braziliaanse moeder zijn van drie kinderen, al lange tijd woonachtig in Frankrijk.

De politie schoot de aanvaller uiteindelijk neer. Agenten hebben daarmee vermoedelijk voorkomen dat de man nog meer slachtoffers kon maken, zei een aanklager donderdagavond. President Emmanuel Macron sprak over een terreuraanslag en houdt vandaag spoedoverleg met zijn ministers.

Onderzoek

Intussen heeft Tunesië een onderzoek geopend naar de 21-jarige aanslagpleger Brahim A.. Hij stond in het land niet op een lijst met mogelijke extremisten, laat een gerechtelijk ambtenaar weten aan persbureau Reuters. A. woonde voor zijn vertrek op 14 september naar Frankrijk in de havenstad Sfax, zo'n 130 kilometer van het Italiaanse eiland Lampedusa en daarom in trek bij Tunesiërs die de gevaarlijke oversteek naar Europa willen maken. Volgens de Franse anti-terrorismebestrijder Ricard is inmiddels duidelijk dat de verdachte op 20 september op Lampedusa aankwam en vervolgens doorreisde naar Bari in Zuid-Italië, waar hij op 9 oktober aankwam. Het is onduidelijk sinds wanneer hij in Nice is.

Zijn familieleden - onder wie zijn moeder en broer - zijn gisteravond direct ondervraagd. In een interview met televisiestation Al-Arabiya TV zegt zijn moeder in schok te zijn door de gebeurtenissen. In tranen vertelde ze dat ze verrast was toen haar zoon haar vanuit Frankrijk belde en had ‘geen idee’ waar hij mee bezig was. ,,Je spreekt de taal niet, je kent daar niemand, je leeft daar alleen, waarom? Waarom ga je daarheen?’’, zei ze tegen hem, vertelde ze in het gesprek. A.’s broer vertelde dat Brahim zou slapen op het plein voor de kerk. ,,Hij vertelde me verder niets.”

De moeder en broer van de aanslagpleger.

Spotprenten

Frankrijk is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door aanslagen van moslimextremisten. Eerder deze maand zorgde de onthoofding van leraar Samuel Paty al voor geschokte reacties. Hij had spotprenten van de profeet Mohammed getoond in een les. Ook inwoners van Nice waren al eerder doelwit. Daar vielen vier jaar geleden 86 doden toen een man op de Franse nationale feestdag met een vrachtwagen inreed op voetgangers.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zei op de radio dat Frankrijk verwikkeld is in een strijd tegen de ideologie van radicale moslims. Er moet volgens de minister rekening worden gehouden met ‘andere gebeurtenissen zoals deze verschrikkelijke aanval’ in Nice.

