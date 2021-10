Man (54) laat dubbelganger door cobra doden voor levensverzekering van 4,3 miljoen euro

De Indiër, woonachtig in Rajur in de westelijke staat Maharashtra, had een arme man die op hem leek in april van dit jaar laten vermoorden met een beet van een cobra. De slang beet de man in zijn teen. Daarna werd het lichaam naar het huis van Waghchaure verplaatst en werd een ambulance gebeld.

De fraude werd ontdekt nadat de betrokken levensverzekeringsmaatschappij de politie had gevraagd om onderzoek.

De politie kwam erachter dat mensen in de buurt van de man tegenstrijdige informatie gaven. De agenten trokken ook telefoontjes na en ontdekten dat de man nog leefde. Hij had zich eerder voorgedaan als zijn eigen neef toen zijn vermeende lichaam in het ziekenhuis werd geïdentificeerd. Ook een andere man identificeerde de dode als Waghchaure.

Dood van vrouw

De man en vier handlangers zijn aangehouden. De Amerikaanse levensverzekeringmaatschappij had al argwaan omdat hij vier jaar eerder de dood van zijn vrouw in scène had gezet. Volgens de politie leefde Waghchaure 20 jaar in Amerika alvorens hij in januari weer in zijn thuisland kwam wonen. Dat werkte in zijn voordeel: vrij weinig mensen kenden hem echt.

De dode man is door de politie geïdentificeerd als Navnath Yashwant Aanap (50).

