Man (67) zwaargewond na meterslange val in Bobbejaanland

De man wilde een rit maken in de zogenoemde Aztek Express, een soort rupsbaan. Bij het betreden van de attractie stapte de man tussen twee gondels, waarna hij naar beneden viel. De man is in zeer kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.



,,Hoe dit is kunnen gebeuren, blijft een raadsel'', zegt een woordvoerster van het pretpark tegen het Nieuwsblad. ,,Niemand uit zijn gezelschap heeft iets gezien. Mogelijk heeft hij zich gewoon misstapt.'' Met de attractie was volgens de woordvoerster niets mis. ,,De Aztek Express staat sinds 1996 in Bobbejaanland en er is nog nooit een ongeval mee gebeurd.'' Uit respect voor het slachtoffer blijft de attractie vandaag en morgen wel gesloten.



Bobbejaanland staat momenteel volledig in het teken van Halloween. Een voorstelling die gepland stond voor vanavond gaat gewoon door en het park blijft open.