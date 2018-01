Man brengt eigen gezin om het leven en pleegt zelfmoord

De oorzaak van de brand ontdekte de brandweer in de kelder van het flatgebouw: een auto, vermoedelijk opzettelijk in brand gestoken. Achter het gebouw trof de politie het lichaam van een man aan die duidelijk van een grote hoogte was gevallen. Het bleek te gaan om de 39-jarige bewoner van een flat op de 20ste verdieping. Die flat bleek van binnenuit afgesloten te zijn. De man bleek de eigenaar van het in brand gestoken voertuig te zijn.



Pas enkele uren later kwam een tweede deel van het drama aan het licht. Toen de politie het nieuws van het overlijden van de dertiger ging melden aan diens ex-partner in Dworp, trof ze daar de vrouw en de drie kinderen levenloos aan.