Man denkt schattig katje gered te hebben, maar beestje blijkt een lynx

Mathieu Patry was aan het fietsen in het Canadese Quebec toen hij een kitten langs de kant van de weg dacht te zien. Maar het kleintje had toch wat andere kenmerken dan een gewone huiskat. De echte wilde aard van het diertje kwam aan het licht.

Vorige maand bevond de man zich op de fiets in een bosrijke omgeving toen een klein harig bolletje zijn aandacht trok. Daar vlak naast het pad zat een katje, helemaal alleen. "Eerst ging ik er vanuit dat het om een huiskat ging", vertelde Patry. "Dus stapte ik van mijn mountainbike en ging de kitten eens van naderbij bekijken."

Toen besefte hij zijn fout. Hoewel het diertje op een kat leek, had het toch ook wel andere kenmerken. "Toen ik naar zijn pootjes keek, vermoedde ik dat het om een kleine lynx ging", legde de man uit. "Dan zag ik de ronde oortjes en kleine, korte staart. Ik was erg verrast dat het om een wild dier bleek te gaan."

Patry wist niet of het kleintje een weesje was of dat de moeder van de lynx nog in de buurt was. Dus besloot hij om het diertje op dezelfde plaats terug te zetten en zijn weg te vervolgen. Maar de babylynx kon hij niet meer uit zijn gedachten zetten.

Volledig scherm Patry met de kleine lynx © Mathieu Patry

De volgende dag ging de Canadees opnieuw een kijkje nemen. De kleine lynx zat er nog steeds en jankte. Zijn moeder was helaas nergens te zien. Uit angst dat de baby het alleen niet zou redden, besloot Patry om te helpen. De man nam het diertje mee naar huis en contacteerde de plaatselijke zoo. Daar kon hij de volgende dag al terecht met de babylynx. Daar kwam hij te weten dat het diertje wat achterstand had opgelopen in zijn ontwikkeling, wat erop kon wijzen dat het kleintje het al even zonder mama moest stellen.

Volledig scherm © Mathieu Patry

Maar nu ziet het er weer goed uit voor de babylynx. De zoo zal hem grootbrengen en hem weer in het wild uitzetten van zodra hij voldoende sterk is.

Met een beetje geluk gaat alles goed met de kleine lynx en zal hij een normaal leven kunnen leiden - in het wild. Patry is ondertussen blij dat hij hem een tweede kans heeft gegeven.

"Ik hou van alle dieren, dus het was normaal dat ik hem zou helpen als ik kon," zei Patry. "Ik ben heel gelukkig dat hij veilig is en dat hij het goed doet, ik ben blij dat hij zal overleven. Hij is zo mooi."