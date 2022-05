Man die 10 miljoen won in loterij belandt levenslang in de cel

Hill kocht in augustus 2017 een kraslot waarmee hij 10 miljoen dollar (9,3 miljoen euro) op zijn bankrekening mocht bijschrijven, zo bericht WECT-TV. Het geld zou hem echter weinig geluk brengen. Een rechter in de Amerikaanse staat North Carolina veroordeelde hem afgelopen vrijdag tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating voor de moord met voorbedachte rade op zijn vriendin in 2020.

De 23-jarige Keonna Graham uit Navassa werd op 20 juli 2020 als vermist opgegeven. Ze werd later dood aangetroffen in een hotel met een schotwond in het achterhoofd. Volgens de officier van justitie van de Amerikaanse staat North Carolina was op bewakingsbeelden van het hotel te zien dat Hill als enige bij haar in de hotelkamer was geweest.