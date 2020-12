Man die animestudio Kyoto in brand stak, aangeklaagd voor moord

VIDEO Nieuwe mutatie van coronavi­rus ontdekt in Verenigd Koninkrijk

15 december Een nieuwe variant van het coronavirus is ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en zorgt mogelijk voor de snelle verspreiding van het virus in delen van het land. Dat vertelde de Britse zorgminister Matt Hancock gisteren in het parlement. De mutatie zou mensen echter niet zieker maken dan andere vormen van het virus.