Man die Hawaii met raketalarm stuipen op het lijf joeg, zat vaker fout

De betrokken medewerker van het Hawaii Emergency Management Agency (HEMA) blijkt een lange geschiedenis te hebben van fouten op de werkvloer en beeldde zich al twee keer eerder in dat er een atoomaanval gaande was.



Zijn vergissing zorgde ervoor dat op 13 januari duizenden Hawaïanen dachten dat hun laatste uur had geslagen. In paniek renden mensen naar de schuilkelder. Sommigen waren zo wanhopig dat ze het riool inkropen in de hoop daar veilig te zijn. De paniek was des te groter omdat de waarschuwing heel expliciet was: 'DIT IS GEEN TEST', stond in kapitalen in het alarmberichtje dat mensen op hun telefoon te zien kregen. Pas 38 minuten later bleek het een foutje te zijn.



De waarschuwing was om 8.05 uur lokale tijd verstuurd door een niet bij naam genoemde medewerker van het HEMA . Aanvankelijk dacht de dienst dat het een vergissing was, maar nu blijkt dus dat de betrokken man serieus dacht dat het eiland onder nucleair vuur lag. Onderzoek naar de staat van dienst van de man toonde aan dat hij in zijn carrière twee keer eerder ten onrechte dacht dat er een heuse aanval was.