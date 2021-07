Man die in stoel Pence zat na bestorming Capitool bekent schuld

Elk land steggelt over de vraag: hoeveel levens mag het kosten om een aantal te sparen?

12 juli Waar in het Verenigd Koninkrijk alle maatregelen overboord gaan omdat ‘we moeten leren leven met het virus’, worden in Nederland de regels weer strenger. In deze discussie komt steeds de term ‘verantwoord risico’ terug. Wat is dat? En wie bepaalt dat? ,,Het is goed dat er ethici meedenken.”