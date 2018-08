Man die vliegtuig stal en crashte over radio: 'Ik heb wat spelletjes gespeeld'

VideoHet is nog onduidelijk wat de 29-jarige man bezielde die vrijdag in Seattle een leeg passagiersvliegtuig stal, er anderhalf uur lang stunts mee uithaalde en uiteindelijk crashte. Volgens Amerikaanse media zou het gaan om Richard Russel, een grondsteward zonder vliegbrevet, die al 3,5 jaar in dienst was van luchtvaartmaatschappij Horizon Air.

Als grondsteward hielp Russel onder meer de bagageafhandelaars. Ook was hij deels verantwoordelijk voor het verslepen van vliegtuigen. Hij was dan ook bevoegd om overal te komen, gaf Mike Ehl namens het vliegveld aan. Volgens de ceo van overkoepelende luchtvaartmaatschappij Alaska Airlines, Brad Tilden, was de achtergrond van de man gecheckt.



Voor Russel aan zijn turbulente vlucht kon beginnen, heeft hij eerst met een speciaal voertuig het toestel in de juiste richting gedraaid om op te kunnen stijgen. Daarna was hij in staat om 90 minuten lang rond te vliegen en verschillende stunts uit te voeren. Op een gegeven moment maakte de man een soort van looping en trok hij het toestel vlak boven water weer recht.

Gary Beck, de ceo van Horizon Air, gaf tijdens een persconferentie aan dat ,,hij voor zover wij weten geen vliegbrevet had" en Beck zei geen idee te hebben hoe de man de vaardigheden had verkregen om ,,zo'n complexe machine" te besturen.

Videospelletjes

Als Russel tijdens zijn vlucht door iemand uit de verkeerstoren wordt gevraagd of hij hulp nodig heeft, antwoordt de man: ,,Neuh, ik bedoel, ik heb niet veel hulp nodig. Ik heb wel wat videospelletjes gespeeld."



In andere fragmenten tussen de man en de verkeerstoren is te horen dat zijn kennis van het toestel toch wel beperkt is. Zo begrijpt hij bepaalde procedures niet, is hij erg verbaasd over de hoeveelheid brandstof die hij nodig had voor het opstijgen en gaf hij aan dat sommige instructies uit de toren voor hem wartaal waren.



,,Er zijn veel mensen die om me geven'', zegt de monteur tijdens zijn vlucht. ,,Het zal hen teleurstellen dat ik dit heb gedaan. Ik wil mijn excuses aanbieden aan hen allemaal. Ik ben gewoon een gebroken man, er zitten een paar schroefjes los, denk ik. Ik heb het nooit echt geweten, tot nu.''

Omwonenden op het vasteland deelden op sociale media filmpjes van het vliegtuig, een zogenoemde Bombardier Q400-toestel, met ruimte voor 76 inzittenden. Te zien is hoe het toestel laag over land vliegt en enkele stunts uitvoert. Daarna zijn ook twee F15's te zien die de lucht in waren gestuurd om het toestel te begeleiden. Na zon negentig minuten stortte Russel met het toestel neer.

Geliefd

Volgens een oud-collega was Russel stil en geliefd bij zijn collega's. In een video die eerder op YouTube is gepost, vertelt Russel wat zijn werk als grondsteward inhoudt. Hij zegt daarin dat hij veel koffers moet tillen, maar dat daar leuke dingen tegenover staan, waarna een aantal tripjes naar het buitenland wordt getoond. ,,Uiteindelijk compenseert het elkaar'', beëindigt hij de video.

Hoewel zijn identiteit nog niet offcieel bekend is gemaakt, heeft de familie van Russel al wel een verklaring uitgedaan. Daarin geeft de familie aan ,,geschokt en gebroken" te zijn. ,,Voor degenen die de beelden thuis zien, is het misschien moeilijk te geloven, maar Beebo was een warme, gepassioneerde man. Hij was een goede echtgenoot, zoon en goede vriend."