Man die vriendin en haar dochtertje vermoordde hield boekje bij over verkrachte kinderen

Een man die in Australië terechtstaat voor de moord op zijn vriendin en haar dochtertje, zou bijzondere gruwelijk te werk gegaan zijn. Dat blijkt uit nieuwe details over de zaak die door de rechtbank vrijgegeven zijn. Er zou ook een notitieboekje gevonden zijn waarin Daniel James Holdom (43) een lijst bijhield van verkrachte kinderen, met bij hun naam telkens ‘liet het toe’ of ‘gedwongen’ geschreven.

De feiten waarvoor Holdom terechtstaat, gebeurden eind 2008. Toen werden zijn nieuwe vriendin - Karlie Pearce-Stevenson (20) - en haar dochtertje Khandalyce (2) als vermist opgegeven. Aanvankelijk hoopte iedereen dat ze nog in leven waren omdat haar mobiele telefoon nog gebruikt werd en er geld afgehaald werd van haar bankrekening, zo’n 44.000 euro in totaal. Maar weken, maanden en jaren verstreken en de mama en haar dochtertje kwamen maar niet boven water.

Engelachtig

Twee jaar later werd plots een lichaam gevonden in een woud in Belanglo, niet ver van Sydney. De politie slaagde er niet in om de vrouw te identificeren en ze raakte bekend als de ‘engel van Belanglo, omdat ze een T-shirt droeg met het woord ‘engelachtig’ erop. Ze had breuken die erop wezen dat er met hevige kracht op haar borst was geslagen of dat iemand met de knie op haar was gaan zitten.



Pas vijf jaar daarop – in 2015 – werd duidelijk wie ze was, toen er 1.200 kilometer verder een skelet van een kind gevonden werd in een koffer langs een snelweg. Het duurde wel drie maanden voordat er een identificatie was en de twee zaken aan elkaar werden gekoppeld. De koffer bevatte ook aanwijzingen over hoe het meisje aan haar einde kwam, zo blijkt nu uit nieuwe details die de rechtbank onthulde. Die lieten toe om te reconstrueren wat er eind 2008 precies gebeurd was. (lees hieronder verder)

Zo zat er een luier rond het hoofdje van Khandalyce en bleken er proppen vaatdoek in haar mond te steken. Er werd ook een bebloede handdoek en een rol tape in de tas gevonden. Volgens openbare aanklager Mark Tedeschi was het “erg waarschijnlijk” dat Khandalyce nog leefde toen ze op die manier gekneveld werd: “Over de exacte omstandigheden van haar dood is nog heel veel onduidelijkheid, maar er is geen twijfel over dat haar laatste momenten gruwelijk waren.” (lees hieronder verder)

De politie blijkt later ook een notitieboekje gevonden te hebben van Holdom waarin hij een lijstje met kindernamen bijhield met telkens de woorden ‘liet het toe’ en ‘gedwongen’ ernaast. Verder zijn daarover echter nog geen details vrijgegeven.

In juli van dit jaar bekende de man plots de twee moorden. Hij vertelde dat hij zijn vriendin – met wie hij toen twee maanden samen was – gedood had op 14 december 2008 en haar dochtertje vier dagen later. Gisteren excuseerde hij zich nog, maar rechter Robert Allan Hulme leek niet meteen overtuigd. Het Openbaar Ministerie vraagt twee keer levenslang voor de “extreem wrede en gruwelijke” moorden. “De man kreeg duidelijk een kick van het doden. Zo maakte hij foto’s van Karlie rond het moment van haar dood en die hield hij als trofee”, klonk het. (lees hieronder verder)

De verdediging van de man hoopt op enig medeleven, verwijzend naar de traumatische jeugd van Holdom. De man zou zelf lange tijd misbruikt zijn. Het is echter niet de eerste keer dat hij in aanraking komt met het gerecht. Dat bewijst zijn strafblad.

Kussen

Zo drong de voormalige drugsverslaafde in 1999 binnen in het huis van een vrouw en probeerde hij haar te wurgen met een kussen en tape. Hij werd veroordeeld, maar stalkte de vrouw daarna nog. Enkele maanden voor de moord op Karlie en Khandalyce raakte hij betrokken bij een dodelijk ongeval. Hij overleefde de crash, maar zijn toenmalige vriendin die naast hem zat, belandde in een rolstoel en haar twee kinderen stierven. (lees hieronder verder)

In april 2013 randde hij vervolgens een 8-jarig meisje aan op een kampeerterrein. Hij zat een straf van 4 jaar uit op het moment dat het lichaam van Khandalyce werd gevonden en hij aangeklaagd werd voor dubbele moord. Een week voor zijn proces begon – op 31 juli van dit jaar – bekende hij uiteindelijk.

"Allesverterend"

Wie het proces op de voet volgen, zijn de biologische vader en grootvader van Khandalyce. Vader Bruce Pearce verklaarde al dat de haat die hij voor Holdom voelt “allesverterend” is. “Ik schrik soms wakker uit nachtmerries waarin ik droom dat hij ermee wegkomt”, klinkt het. “Ik wil eigenlijk alleen een antwoord op één vraag: waarom? Ik wou dat hij de doodstraf kon krijgen, maar zelfs dat zou niet genoeg zijn.” (lees hieronder verder)

Ook de stiefvader van Karlie is aanwezig. Hij volgde het proces alleen, want de moeder van de jonge vrouw stierf in 2012 aan borstkanker, zonder ooit te weten wat er met haar dochter en kleindochter gebeurde. “Haar laatste woorden waren: ‘Zijn Karlie en Khandalyce hier al?’”, onthulde de man in zijn slachtofferverklaring. “Ik hield haar hand vast toen ze stierf en wist dat Karlie niet zou komen.”