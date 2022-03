Man gearresteerd voor doden en verwonden daklozen in Washington en New York

In Washington is vannacht (lokale tijd) een man gearresteerd die wordt verdacht van moord op twee daklozen in Washington en New York. Dat heeft de politie van de Amerikaanse hoofdstad bevestigd. Diezelfde persoon zou met een vuurwapen ook drie andere daklozen ernstig hebben verwond.

Op 3 maart sloeg de verdachte voor het eerst toe in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Hij schoot er een dakloze neer, maar die overleefde de aanval. Op 8 maart werd opnieuw een dakloze man neergeschoten, ook hij bleef in leven. De dag daarop moesten de hulpdiensten ingrijpen omdat de tent van een dakloze man in brand stond. Binnen troffen ze het lichaam van een man aan. Uit de autopsie bleek dat hij was gestorven aan verschillende schot- en steekwonden.

Volgens de rechercheurs zou de verdachte op 12 maart naar New York zijn gegaan, ongeveer 400 kilometer ten noorden van Washington. Daar vond de politie ’s morgens een 38-jarige man met een schotwond. In de late namiddag trof de politie het vijfde slachtoffer aan met hoofdletsel, hij had de aanval niet overleefd.

Via beelden van bewakingscamera's kon de politie van Washington de vijf aanvallen aan elkaar linken. Zo werd onder meer steeds dezelfde munitie gebruikt. Ook werden de beelden van de vermoedelijke dader verspreid onder het publiek. Uiteindelijk belde een tipgever met de vermoedelijke identiteit van de gezochte persoon. Een man werd rond 02.30 uur 's nachts aangehouden. Volgens lokale media gaat het om de 30-jarige Gerald Brevard. Hij wordt momenteel verhoord.

Brevard is een bekende van de politie. In het verleden was hij verwikkeld in een mishandelingszaak. Hij pleitte in 2018 schuldig aan poging tot geweldpleging met een dodelijk wapen.

De burgemeesters van beide grote steden, Muriel Bowser van Washington D.C. en Eric Adams van New York, prezen de snelle actie en coördinatie door de politie van beide steden. ,,Deze man richtte zich op daklozen, zonder respect voor het leven. Maar deze crimineel is nu van de straat”, zei Adams vandaag. ,,Geweld met wapens, tegen iedereen, laat staan ​​onze kwetsbaarste bevolkingsgroepen, is ziek. Maar dankzij de coördinatie tussen verschillende wetshandhavers en de hulp van het publiek, kunnen degenen die dakloos zijn vandaag een zucht van verlichting slaken.”