Man gijzelt mensen in bank: ‘Hij wil geld opnemen om ziekenhuisrekening vader te betalen’

Een gewapende man houdt in Beiroet bankmedewerkers en klanten gegijzeld. Hij dreigt zichzelf in brand te steken als hij zijn spaargeld niet mag opnemen. Dat geld zou de man nodig hebben om de ziekenhuisrekeningen van zijn vader te kunnen betalen.

De 42-jarige Bassam al-Sheikh Hussein liep vandaag rond het middaguur in de Libanese hoofdstad gewapend en met een blik benzine een vestiging van de Federale Bank binnen. Hij zou drie waarschuwingsschoten hebben afgevuurd. Volgens lokale autoriteiten zouden er nog vijf bankmedewerkers in de bank zijn en één klant. Zij worden door Hussein gegijzeld. Ondertussen zou de man één oudere gijzelaar hebben vrijgelaten. Militairen en agenten hebben de omgeving van de bank afgegrendeld en onderhandelen met de gewapende man.

Volgens persbureau AP meldt een van de personen die de bank vlak voor de gijzeling wist te ontvluchten, dat de wanhopige Libanees aan de bank vraagt 2000 dollar op te kunnen nemen. Daarmee zou hij de ziekenhuisrekeningen van zijn vader willen betalen. Een bron meldt het persbureau dat de man zo'n 200.000 dollar bij de bank heeft gestald, maar dat hij niet direct bij die rekening kan. ,,Hij vroeg toegang tot de 200.000 dollar die hij op zijn bankrekening heeft staan. Toen de bankmedewerker dat weigerde, begon de man te schreeuwen dat familieleden van hem in het ziekenhuis liggen. Toen greep hij zijn wapen.’’

Vestigingsmanager Hassan Halawi is een van de gegijzelden. Hij sprak over de telefoon met persbureau Reuters. ,,Ik zit in mijn kantoor. Hij (de gijzelnemer, red.) raakt steeds opgewonden, kalmeert dan weer, om daarna weer opgewonden te raken.

Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm Libanese soldaten voor de bank in Beiroet. © AP

Broer

Husseins broer Atef heeft zich net als vele anderen verzameld bij de bank in het Hamra-district. Hij vertelt AP dat zijn broer zich wil overgeven als de bank hem het geld heeft gegeven. ,,Mijn broer is geen crimineel. Hij is een fatsoenlijke man’, zegt Atef al-Sheikh Hussein. ,,Hij haalt het geld uit zijn eigen zak om het aan anderen te geven.”

Op sociale media gaan video's rond van de gijzeling. Daarop is te zien hoe een bebaarde man in korte broek en met een geweer in zijn hand rondloopt door de bank. Hij vraagt om zijn geld. Op een andere video is te zien hoe agenten hem vragen een gijzelaar vrij te laten, wat hij op dat moment weigert.

Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm De 42-jarige Bassam al-Sheikh Hussein (rechts, met baard en achter de deur van de bank) luistert de onderhandelaars aan. © AP

Opnamelimieten

Libanon beleeft al jaren economisch zware tijden en drie vierde van de bevolking leeft in armoede. Sinds 2019 hebben de commerciële banken in het land strikte opnamelimieten ingesteld, maar volgens persbureau AP zeggen ze voor bepaalde gevallen uit humanitaire overwegingen nog weleens een uitzondering te willen maken. Dat gebeurt echter zelden.

Tientallen demonstranten hebben zich ondertussen bij de bank verzameld. Ze roepen slogans tegen de Libanese banken en regering en hopen dat Bassam al-Sheikh Hussein het benodigde deel van zijn spaargeld krijgt.

Afgelopen januari wist een Libanese eigenaar van een koffietentje 50.000 dollar op te nemen toen hij zich had verschanst in een bank en dreigde de gegijzelde bankmedewerkers te doden.

Volledig scherm © AFP