Man hakt kop van slang eraf, seconden later vecht hij voor zijn leven

,,Het is een klassieke fout", zegt arts Leslie Boyer, ook oprichter van het slangeninstituut van de universiteit van Arizona, in verschillende Amerikaanse media. ,,Mensen realiseren zich niet dat slangen en zoogdieren anders in elkaar zitten. Het hoofd van een doorgesneden ratelslang kan nog lange tijd functioneren. Dat geldt ook voor de gifklieren. Ook het andere uiteinde zal nog lange tijd bewegen en ratelen." Ze kent gevallen van slangenhoofden die twaalf uur na de onthoofding nog bewegen.



Het doorhakken van een giftige slang is volgens Boyer het domste wat je kan doen. ,,Het is wreed ten opzichte van het dier, maar er blijft daarna ook een kleiner stuk slang over - het deel met de tanden en het gif- om op te rapen."