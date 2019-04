Man in de VS gooit kind (5) van derde etage winkelcentrum

Assange vastgehou­den in zwaarbe­waak­te Britse gevangenis Belmarsh

12 april Wikileaks-oprichter Julian Assange wordt vastgehouden in de gevangenis Belmarsh, in het zuidoosten van Londen. Dat bevestigen gerechtelijke bronnen tegenover het Franse persbureau AFP. Belmarsh is een zwaar bewaakte gevangenis, die behoort tot de hoogste categorie in het Engelse systeem. Door Britse media werd Belmarsh in het verleden al eens vergeleken met Guantanamo, het beruchte gevangenkamp op Cuba.