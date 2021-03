Man in VS verdrinkt autistische zonen om verzekering op te lichten

Een inwoner van de Amerikaanse staat Californië is donderdag veroordeeld tot 212 jaar celstraf in een schrijnende zaak van verzekeringsfraude waarbij zijn twee autistische zonen verdronken. ,,Een boosaardig en duivels plan’’, zo oordeelde de rechter.

Volgens de aanklacht had Ali Elmezayen verscheidene levens- en overlijdensverzekeringen afgesloten voor zijn vijfkoppige gezin. Om de schadevergoedingen op te strijken, reed de 45-jarige man in april 2015 opzettelijk met zijn wagen van een dok in het water, in een poging om zijn ex-vrouw en zijn twee autistische zonen van 8 en 13 jaar oud te laten verdrinken.

De vader, die opzettelijk een raampje had laten openstaan, kon zichzelf in veiligheid brengen. De vrouw, die niet kon zwemmen, werd gered door een visser, maar de twee jongens op de achterbank verdronken. De derde zoon van het paar zat niet in de auto. De vader incasseerde meer dan 260.000 euro van de verzekeringen, dat hij onder meer investeerde in een boot en vastgoed in zijn geboorteland Egypte.

Schuldig aan fraude en witwassen

In 2018 werd de man echter aangehouden en een jaar later schuldig bevonden aan fraude en witwassen. Hij had bij liefst acht verzekeringsmaatschappijen verzekeringen afgesloten voor een totale dekking van meer dan drie miljoen dollar. Daarvoor betaalde hij 6.000 dollar per jaar aan premies.

,,Hij is de ultieme bedrieger en leugenaar’’, fulmineerde rechter John F. Walter, die ,,de hebzuchtige moordenaar’’ ook beval om de verzekeringsmaatschappijen te vergoeden. De celstraf heeft alleen betrekking op de financiële misdaden die de man heeft gepleegd. Hij wordt ook nog vervolgd voor de moorden zelf.