Man met benzinetanks en aanstekers opgepakt in New Yorkse kathedraal

Een veiligheidsmedewerker in de kerk zag de man even voor 08.00 uur lopen, waarop de man de kerk weer verliet. Hij morste daarbij benzine op de grond. De man kon buiten het gebouw worden aangehouden door agenten.



De verdachte claimde dat zijn auto zonder benzine stond en hij de weg erheen af wilde snijden door via de kerk te lopen. Zijn verhaal bleek, toen het voertuig werd gevonden , niet te kloppen. Wat de man werkelijk van plan was is nog niet bekend.



Politiechef John Miller vertelde dat agenten extra waakzaam zijn sinds de brand in de Notre Dame maandag in Parijs en eerder kerkbranden in de VS zelf. In de Amerikaanse staat Louisiana gingen de afgelopen weken al drie kerken, die vooral door zwarten werden bezocht, in vlammen op.



Volgens de woordvoerder is de arrestant een bekende van de politie. ,,Iemand die een iconisch gebouw als Saint Patrick's kathedraal binnenloopt met 12 liter benzine, twee flessen aanstekervloeistof en aanstekers, dat is iets waar we ons grote zorgen om maken’’, aldus Miller.