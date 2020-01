Man ‘met psychische problemen’ in voorstad Parijs doodgeschoten na insteken op voorbijgangers

De 22-jarige Nathan C. viel rond 14 uur in een park in Villejuif, in de regio Val-de-Marne, mensen aan met een mes. Hij ging daarbij om willekeurige voorbijgangers. Er vielen meerdere gewonden, waarvan één persoon overleed. Twee anderen zouden zwaar gewond zijn, schrijft BFMTV. Onder de gewonden zouden agenten zijn. Na zijn daad sloeg hij op de vlucht voor de politie. De politie achterhaalde hem in het aangrenzende L’Haÿ-les-Roses. De dader werd door tenminste drie politiekogels geneutraliseerd na een achtervolging van enkele honderden meters. C. is niet veel later aan zijn verwondingen overleden.

Geschreeuw

,,We hoorden geschreeuw. En daarna drie schoten”, zegt de eigenaar van een garagebedrijf in de buurt. ,,Ik ging naar buiten om te kijken. Toen klonken er nog vijf of zes schoten en daarna sirenes. We verschansten ons in de garage.” De overledene is volgens de burgemeester een 56-jarige man die zijn echtgenote wilde beschermen.



Volgens getuigen droeg de messentrekker mogelijk een (valse) bomgordel. De politie van Parijs vroeg op Twitter om de omgeving te mijden. Alle toegangen van het park werden afgesloten en ook de explosievenopruimingsdienst kwam ter plaatse.



Het openbaar ministerie meldt dat de man niet in beeld was als religieuze extremist. Wel zouden er aanwijzingen zijn dat hij zich tot de islam had bekeerd. President Emmanuel Macron sprak zijn steun uit voor de slachtoffers en zegt in een verklaring: ,,We blijven vastberaden strijden tegen zinloos geweld.”