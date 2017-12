Man overleeft aanrijding door twee treinen

Ruzie over Engelse vossenjacht laait weer op

14:46 De toch altijd al emotionele discussie over de traditionele vossenjacht is weer helemaal losgegaan in Engeland. Zo’n 300 jachtpartijen werden vandaag gehouden in het hele land. Deels werden dat protestbijeenkomsten van conservatieve plattelanders die zich verraden voelen door premier May.