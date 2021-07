Man probeert Nederlandse toeriste (19) te verkrachten bij club in Genua

Een vriendin van de vrouw vertrouwde de zaak niet en volgde het stel naar buiten, waar ze getuige was van het seksuele geweld. Ze begon de man te slaan, waarop de dader op de vlucht sloeg. Na contact met de politie werd het slachtoffer overgebracht naar een ziekenhuis in Genua, waar het seksuele geweld werd bevestigd.

Op basis van de beschrijving van de dader - een donkere man van bijna twee meter - door getuigen en de vriendin van de aangevallen vrouw, kon de politie hem later aanhouden. Het gaat om een 25-jarige man uit Gambia die in Genua als uitsmijter in verschillende discotheken werkt. Hij is gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis in die stad.