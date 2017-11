Man probeert Verdrag van Dayton te verkopen

Verdachte aanslag New York neergeschoten en gearresteerd

12:23 In een video, gemaakt door omstanders, is de verdachte van de aanslag in New York te zien nadat hij dinsdag met een pick-uptruck op voetgangers en fietsers in was gereden. De verdachte wordt neergeschoten en ingerekend door de politie. De aanslag eiste acht levens.