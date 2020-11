Man rijdt in op hek kantoor Angela Merkel, leuzen op auto: ‘Verdomde moordenaars’

Op de rechterzijkant van de auto staat met witte letters ‘Stop globaliseringspolitiek’ geschreven. Op de linkerkant ‘Verdomde moordenaars van kinderen en ouderen’. Op de passagiersstoel lag een uitgave van het Zwitserse complotdenkers-magazine Wochenblick, meldt Der Tagesspiegel op basis van vaststellingen van een fotograaf ter plaatse. De politie laat weten op dit moment niet uit te gaan van een aanval uit extremistische hoek. De bestuurder wordt nog verhoord.



De politie en brandweer waren snel met tientallen mensen ter plaatse. De bestuurder werd opgepakt na een kortstondig behandeling in een ambulance. Op foto’s is te zien hoe hij door hulpverleners in of uit een rolstoel wordt getild. Mogelijk lag die in de kofferbak van de auto.



Volgens de politie is er lichte schade aan auto en hek. Het kenteken op de auto, een Volkswagen stationwagen, staat geregistreerd in het district Lippe bij Bielefeld in Noordrijn-Westfalen. De brandweer heeft de wagen inmiddels van de plek weggereden.