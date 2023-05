Man rijdt met vrachtwagen in op barrières bij het Witte Huis

De politie in Washington heeft maandagavond (lokale tijd) een man gearresteerd die met zijn wagen op veiligheidsbarrières nabij het Witte Huis is ingereden. Volgens de Amerikaanse geheime dienst wijst het voorlopige onderzoek erop dat de man mogelijk opzettelijk tegen de barrières is aangereden.

Op beelden is te zien hoe een busje tegen een barrière botst en naast een rij verkeerspalen tot stilstand komt. Op het moment dat de bestuurder door handhavers werd benaderd, zou de achterklep zijn opengesprongen. Het is niet bekend of het busje met iets geladen was.

Het is ook onduidelijk of de bestuurder wapens bij zich droeg. Op beelden van persbureau Reuters is wel te zien dat er een nazivlag in de vrachtwagen lag.

Volledig scherm De nazivlag en andere objecten die gevonden werden in de vrachtwagen. © REUTERS

Geen gewonden

Getuigen zeggen tegen de lokale televisiezender Wusa dat de man zeker twee keer tegen het obstakel zou zijn gebotst. Een nabijgelegen hotel werd op verzoek van de geheime dienst ontruimd, meldt The Washington Post.

‘Er zijn geen gewonden bij het personeel van de geheime dienst of het Witte Huis en de oorzaak en wijze van de crash worden nog onderzocht’, zei een woordvoerder van de geheime dienst op Twitter. Het busje is veilig verklaard. De verdachte is ter plaatste aangehouden.