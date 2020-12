Man schiet op bowlingbaan in VS drie mensen dood

De vermoedelijke dader van de schietpartij bij Don Carter Lanes in Rockford is inmiddels opgepakt, zo maakte politiechef Dan O’Shea bekend tijdens een persconferentie. Over zijn identiteit en zijn motieven is nog niks bekend. Ook over de identiteit van de slachtoffers is nog weinig informatie vrijgegeven. Onder de dodelijke slachtoffers zouden twee tieners zijn.



Volgens lokale media zijn sinds 1965 nooit zoveel moorden gepleegd in Rockford als dit jaar. In de stad met een kleine 150.000 inwoners werden in totaal 35 mensen vermoord, vier meer dan het oude record uit 1996.



Rockford ligt ongeveer 130 kilometer ten noordwesten van Chicago.