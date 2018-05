Man schiet twee agenten en voorbijganger dood in centrum Luik

Getuigen vertellen aan Het Laatste Nieuws hoe ze een man zagen, ,,volledig in het zwart gekleed, met een rugzak en twee pistolen in zijn handen". ,,Hij trok heel rustig een vrouw uit een auto.” Vervolgens liep de schutter op de getuige af, maar hij draaide zich om en schoot opnieuw. ,,Ik zag een persoon op de grond vallen. Ik weet niet of zij dat deed om te schuilen of omdat ze geraakt was. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Het was waanzin.”



Het motief van de man - later door verschillende Belgische media geïdentificeerd als Benjamin Herman - is onduidelijk. Volgens La Dernière Heure heeft de politie aan journalisten van die krant vertelt dat de dader 'Allahu akbar' zou hebben geroepen. Het Laatste Nieuws meldt hij in de gevangenis geradicaliseerd. Medegevangenen omschrijven Herman als 'marginaal en gewelddadig'.



De burgemeester van Luik Willy Demeyer is ter plekke en staat in contact met de korpschef. 'De situatie is onder controle', laat hij via Twitter weten. 'De kinderen zijn veilig'. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) meldt op Twitter dat 'het Crisiscentrum de situatie in kaart brengt'. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt of de schietpartij in Luik een daad van terrorisme is.