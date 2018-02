Man schiet vanuit auto op 'donkere voorbijgangers' in Italië

video Prinses Beatrix viert haar 80ste verjaardag met een ingetogen feest

21:07 Het is een bescheiden feest, dat prinses Beatrix vanavond voor haar 80ste verjaardag in het paleis op de Dam in Amsterdam geeft. De voormalige koningin ontvangt zo'n 200 genodigden in het paleis waar ze vijf jaar geleden met het ondertekenen van de abdicatieverklaring terugtrad als vorstin en haar oudste zoon Willem-Alexander koning liet worden.