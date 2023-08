Man sterft in vlammenzee Hawaï samen met hond ‘die hij probeerde te beschermen’

De 68-jarige Franklin Trejos is één van de slachtoffers van de branden in de Amerikaanse staat Hawaï. De overblijfselen van zijn lichaam werden vorige week gevonden, bovenop die van zijn 3-jarige golden retriever.

Het dodental van de bosbranden op het eiland Maui is inmiddels opgelopen tot 96. De branden zijn daarmee de dodelijkste in de Verenigde Staten in meer dan honderd jaar. Inwoner Geoff Bogar vertelt aan persbureau AP hoe zijn 68-jarige vriend Franklin bij de branden om het leven kwam.

Het tweetal bleef aanvankelijk achter om anderen in de stad Lahaina op Maui te helpen en het huis van Bogar te redden. Maar toen de vlammen steeds dichterbij kwamen, wisten ze dat ze moesten vluchten.

De twee vluchtten allebei naar hun eigen auto. De auto van Bogar startte niet waarna hij zichzelf uit zijn auto manoeuvreerde en kruipend probeerde te vluchten. Een politiewagen vond de man op de grond en bracht hem naar een ziekenhuis.

Trejos ontsnapte niet en toen Bogar de volgende dag terugkeerde, vond hij de botten van zijn vriend op de achterbank van zijn auto. Hij lag bovenop de overblijfselen van zijn geliefde golden retriever Sam. Volgens Bogar had zijn baasje geprobeerd hem te beschermen. ,,God nam een heel goede man”, zei Bogar tegen AP.

Lahaina verwoest

Dinsdagavond braken ten minste drie grote branden uit op het eiland, aangewakkerd door orkaanwinden. Het vuur legde de historische badplaats Lahaina grotendeels in de as. Meer dan 2200 gebouwen raakten beschadigd of verwoest en meer dan 850 hectare land ging in vlammen op. Volgens een voorlopige schatting van het Federal Emergency Management Agency (FEMA) zal wederopbouw van Lahaina zo’n 5,5 miljard dollar kosten (ruim 5 miljard euro).

Het is de dodelijkste Amerikaanse natuurbrand in meer dan honderd jaar. Er zijn nog honderden mensen vermist en de reddingsdiensten hebben nu speurhonden ingezet om menselijke resten te vinden tussen de brokstukken. Het is lastig: de lichamen van de slachtoffers zijn zo verkoold dat er tot zaterdag slechts twee van de doden zijn geïdentificeerd. Met de teruggevonden menselijke resten en dna-materiaal van hun families kunnen hopelijk meer slachtoffers geïdentificeerd worden.

Slechts drie procent van het brandgebied was zaterdagavond doorzocht met ‘kadaverhonden’, volgens John Pelletier, hoofd van de politie van Maui. ,,Niemand van ons weet echt hoe groot het dodental is”, vertelde hij aan verslaggevers, schrijft CNN. Hij dringt er bij mensen met vermiste familieleden op aan om contact op te nemen met de autoriteiten om dna af te staan.