Man vermoorde Britse politica weg na beschuldiging seksueel wangedrag

Cox riep de twee liefdadigheidsinstellingen in het leven nadat zijn vrouw door een rechtse extremist werd vermoord. Hij werd al in 2015 beschuldigd van wangedrag in zijn tijd bij Save the Children. Daar stapte de oud-politiek adviseur toen op. Niet lang daarna zou hij in de Verenigde Staten ook een vrouw hebben aangerand, zo bracht een Britse krant onlangs naar buiten.



Dat laatste ontkent hij. Wel zegt Cox dat hij in zijn tijd bij Save the Children over de schreef is gegaan en biedt in een verklaring zijn excuses aan voor zijn gedrag in het verleden.



Jo Cox werd in 2016 neergeschoten en -gestoken nadat ze een bijeenkomst verliet met haar achterban in de bibliotheek van Birstall. De Britse rechter veroordeelde de 53-jarige dader enkele maanden later tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens omstanders riep hij 'Britain first' en 'Groot-Brittannië blijft onafhankelijk' toen hij Cox aanviel.