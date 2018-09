Man veroordeeld voor plannen moordpoging Russische journalist

De veroordeelde Boris German is schuldig bevonden aan het regelen van een huurmoordenaar, om de moord op Babtsjenko uit te voeren, aldus Vasil Hritsak, het hoofd van de Oekraïense staatsveiligheid (SBU). German ontkende eerder zijn betrokkenheid, maar heeft later zijn schuld bekend. Volgens de SBU werkt hij nu mee aan het onderzoek om de moordpoging op te lossen. Wie de opdracht gaf tot de moordpoging, is nog niet bekend.



De dood van Babtsjenko, die bekendstaat om zijn kritiek op Rusland en uit angst voor zijn leven vorig jaar naar Oekraïne verhuisde, ging in mei van dit jaar de wereld over. Volgens de lokale politie werd hij bij zijn appartement in Kiev meermaals in zijn rug geschoten en hevig bloedend aangetroffen door zijn vrouw. Even later overleed Babtsjenko aan zijn verwondingen, aldus de politie.