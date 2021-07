Man wint jackpot van 1 miljoen dollar voor de tweede keer binnen vier jaar

Video Gaslek in pijplei­ding bij Golf van Mexico zorgt voor zee-inferno

3 juli In de Golf van Mexico heeft vannacht een brand gewoed bij een boorplatform. Volgens de Mexicaanse oliemaatschappij Pemex werd de brand veroorzaakt door een breuk in een onderzeese gasleiding. De brand aan het wateroppervlak was na vijf uur geblust. Er vielen geen gewonden, maar het leverde wel bizarre beelden op.