Manager Praags restaurant: ‘oberschoppers’ spuugden naar gasten en riepen ‘racisten’

LIVEOnder grote belangstelling werden gisteren de Haagse broers Armin en Arash N. voor een Tsjechische rechter geleid. Vandaag is de tweede dag van hun proces. De vechtpartij in Praag vorig jaar april, waarbij ze ober Miroslav ‘Mirek’ Vitek onder invloed van drank letterlijk het licht uit de ogen sloegen en schopten, kan het duo op 18 jaar cel komen te staan. Verslaggever Victor Schildkamp is in de rechtszaal en doet live verslag.

Het tweetal, dat al een jaar in voorarrest zit, wordt poging tot moord verweten. Bij de vechtpartij voor restaurant Polpo liep ober Mirek een hersenbloeding, een gebroken kaak en oogkas, en een verbrijzelde enkel op. Oog in oog met het slachtoffer betuigden beiden gisteren hun spijt. Maar er zijn meer getuigen. Vandaag komen vechtsportdeskundigen en de manager van restaurant Polpo aan het woord.



Lees ook Geboeid en vol spijt staan Haagse broers oog in oog met Praagse ober Lees meer

Drank geen excuus



Als eerste getuige treedt een psychiater op die beide broers heeft onderzocht. Volgens de arts mankeren Arim en Arash niets en zijn zij volledig toerekeningsvatbaar. Het was de alcohol die de broers deed handelen, maar de psychiater is wel van mening dat ze zich ondanks de drank en adrenaline in hadden kunnen houden. De aanval op ober Mirek was volgens de arts ‘perfect gecoördineerd, waardoor de invloed van de drank niet erg groot lijkt.



Arash zou meer begrip voor de ober hebben dan zijn broer, concludeert de arts. De deskundige baseert zich op antwoorden die de broers gaven op een vraag naar hun wensen. Armin zou ‘vrede in de wereld en gezondheid voor mijn familie’ hebben geantwoord, terwijl zijn broer wenste ‘dat de ober gezond wordt’. Met die conclusie is Armin het duidelijk niet eens.



Eerste duw uitgedeeld

Na de psychiater is het woord aan restaurantmanager Milan Mares. Volgens de broers zou hij een duw hebben uitgedeeld die aanleiding tot de matpartij gaf. ,,De manager is verantwoordelijk voor het beginnen van het gevecht’’, zegt Armin. ,,Er was zeker een dreigende sfeer, maar er was geen fysiek contact totdat u al eerste duwde”, houdt de voorzitter van de rechtbank de manager voor.



Mares vertelt hoe de mannen aan een gereserveerde tafel hun eigen bier dronken en niet weg wilden gaan, toen hen dat gevraagd werd. In plaats daarvan stonden ze op en riepen ‘racisten’. Bij de scheldkanonnade die ontstond, werd op Mares gespuugd. Hij zegt te hebben geduwd, omdat hij bang dat de mannen terug zouden komen. Hij kan zich verder weinig herinneren.

Bang voor escalatie

In het restaurant waren ook kinderen en hij was bang voor escalatie. De Nederlanders zouden ook tegen gasten hebben geroepen dat Tsjechen racisten zijn. De groep liet zich echter niet tegenhouden, waarna het voltallige personeel zich tegen hen keerde. Gezinnen met kinderen werden in allerijl van het terras gehaald. De zaak liep op alle fronten uit de hand. Armin en Arash speelden daarbij de hoofdrol.



Volgens de manager, die zegt vroeger de vechtsport jiu jitsu te hebben beoefend, gingen de Nederlanders in de vechthouding staan. ,,Ik herken dat’’, aldus Mares. Op de vraag van de verdediging waarom hij op enig moment een stoel pakte, antwoordt hij: ,,Ik duwde die alleen opzij’’. De koks zouden zich op eigen initiatief met de ruzie hebben bemoeid. ‘Ik heb ze niet geroepen’.

Vrouwen betast