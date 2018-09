Mangkhut eist 28 doden; Florence blijft verwoestend

In de Filipijnse provincie Cordillera zijn twintig mensen omgekomen door aardverschuivingen. Een persoon in de provincie llocos Sur kwam om het leven door een vallende boom. In een voorstad van Manilla verdronk een meisje door een overstroming.

De tyfoon, de zwaarste van 2018, trekt richting Hongkong en de Chinese kust en neemt naar verwachting boven de Zuid-Chinese Zee nog in kracht toe.

Bijna 90.000 mensen hebben hun huizen moeten verlaten. Het passeren van de tyfoon gaat gepaard met zeer zware regenbuien en harde wind. Rivieren treden buiten hun oevers, daken waaien van huizen en bomen vallen om. ,,Mangkhut is de krachtigste tropische cycloon van dit jaar'', stelt het internationaal meteorologisch instituut WMO. De lokale autoriteiten houden er rekening mee dat het dodental verder oploopt.

(Artikel gaat verder onder de foto's)

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Een hond bij de ruïnes van een huis in Alcala, op de Filipijnen. © AFP

Florence: 11 doden

In het zuidoosten van de Verenigde Staten jaagt ondertussen orkaan Florence over het land. Tot dusver zijn daarbij zeker elf mensen om het leven gekomen. In de staten North en South Carolina, Georgia en Virginia zitten ongeveer een miljoen mensen zonder elektriciteit. Grote delen van de zuidoostkust staan onder water. Snelwegen zijn geblokkeerd, gebouwen raken beschadigd, gewassen zijn verwoest.

Chuck Watson, een rampendeskundige van een onderzoeksinstituut in Georgia, zei dat de schade zou kunnen oplopen tot ongeveer 20 miljard dollar (ruim 17 miljard euro).

Mariniers, de kustwacht en vrijwilligers in helikopters, boten en voertuigen hebben zaterdag honderden mensen gered die waren ingesloten door het water. In North Carolina moeten de achtergebleven inwoners rekening houden met overstromingen.

,,Als je weigert te vertrekken tijdens deze verplichte evacuatie, moet je je wettelijke naasten inlichten, want de kans op sterven is zeer aanwezig", liet burgemeester Mitch Colvin van Fayetteville in North Carolina weten. ,,Het ergste moet nog komen."

Het passeren van Florence ging gepaard met zware regenval. Rivieren traden buiten hun oevers en tal van velden met landbouwgewassen moeten als verloren worden beschouwd. Larry Wooten, voorzitter van het bureau voor landbouw in North Carolina zei dat de helft van de tabaksplanten in de staat nog in het veld stond en 'in principe is verwoest, weggeblazen'.

Het Nationaal Orkaancentrum in de VS meldde dat Florence zaterdag aan het eind van de middag (Nederlandse tijd) windsnelheden tot 75 kilometer haalde. Het oog van de orkaan bevond zich op dat moment tientallen kilometers ten westen van Myrtle Beach in South Carolina. Weerkundigen zeiden dat Florence zich langzaam in westelijke richting bewoog.