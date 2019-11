Marcus smeekt tijdens footballwedstrijd om nieuwe nier en gaat viraal

Het afgelopen jaar was voor Edward Marcus en zijn gezin erg moeilijk: hij verloor zijn vader en stiefvader, en kreeg op 1 juni het slechte nieuws te horen dat zijn nieren het zouden begeven. Om even alle ellende te vergeten, verraste Marcus’ vrouw hem daarom met kaartjes voor een american footballwedstrijd van zijn favoriete team.

In het stadion kreeg Marcus kreeg zoals vele fans een bordje in zijn handen om een leuke slogan op te schrijven tijdens de match. Terwijl anderen grappige mopjes of aanmoedigingen voor het team opschreven, twijfelde Marcus geen seconde. Hij nam zijn stift in zijn hand en schreef wat voor hem het belangrijkste was: zijn telefoonnummer, bloedtype en een oproep voor een nieuwe nier.