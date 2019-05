Marokkaanse IS-aanhangers bekennen moord op Scandinavische toeristen

Drie Marokkaanse verdachten hebben bekend dat ze de twee Scandinavische vrouwen hebben vermoord, die in december in het Atlasgebergte in Marokko aan het backpacken waren. Ze zeiden dat ze hun daad hadden begaan, nadat ze tevergeefs geprobeerd hadden zich bij terreurgroep Islamitische Staat (IS) aan te sluiten.

,,Wij houden van Islamitische staat en voor hun bidden we tot God’’, aldus Abdessamad E. op de rechtszitting, gisteren in Salé, vlakbij Rabat. De 25-jarige hoofdverdachte in het proces wegens de gruwelmoord op Louisa Vesterager Jespersen (24) uit Denemarken en Maren Ueland (28) uit Noorwegen, erkende dat hij het allemaal in gang had gezet in naam van een particuliere jihad.

Meelopers

Quote Ik heb er een onthoofd, dat spijt me Younes O. In totaal staan in Salé 24 verdachten terecht, waarvan de meesten meelopers. De vier hoofdverdachten, naast Abdessamad E. zijn dat Younes O. (27), Rachid A. (33) en Abderrahim K. (33), allen afkomstig uit de omgeving van Marrakech, hadden in een video trouw gezworen aan IS. De laatste haakte af op het moment dat de drie anderen de daad bij het woord gingen voegen. Zij wilden namens de terreurgroep 'buitenlanders’ doden. De IS-video werd drie dagen voordat ze toesloegen verspreid. De lichamen van de Scandinavische vrouwen werden op 17 december vorig jaar gevonden bij het dorp Imlil, een populaire hiking-bestemming in het Atlasgebergte bij Marrakech.



Twee van de drie bekenden op de rechtszitting dat ze hun beide slachtoffers hebben onthoofd, de derde verdachte heeft dat gefilmd. ,,Ik heb er een onthoofd, dat spijt me’’, aldus Younes O. die zich voor de jihad de naam ‘Abou Moussab’ had aangemeten. ,,Ik heb er een gedood, Youness O. de andere en Rachid filmde’’, zei Abdessamad E. tegen de rechter. Hijzelf deelde de horrorvideo met andere IS-sympathisanten.

Sinaasappels

Leider E., die voordat hij radicaliseerde allerlei baantjes had en geperste sinaasappels verkocht naast een moskee en daar naar eigen zeggen zou zijn verjaagd, vertelde voor de rechtbank hoe hij vergeefs had geprobeerd Marokko te verlaten om naar het IS-kalifaat af te reizen en zich aan te sluiten bij de terreurbeweging. E. had zich aangemeld op een koranschool waarvan hij al snel overwoog de directeur te vermoorden omdat die het geweld van IS had veroordeeld.

Omdat de Marokkaanse autoriteiten zijn paspoort in beslag hadden genomen, besloot E. een jihad in eigen land op te zetten. ,,Ik besloot het hier in Marokko te doen en buitenlanders aan te vallen. We wilden christenen aanvallen omdat die daar in Syrië moslims doden en moskeeën en ziekenhuizen vernietigen. We hadden geprobeerd een bom te maken maar dat was niet gelukt’’, verklaarde hij. Het doden van de vrouwen was ‘wraak voor wat de broeders in Syrië is aangedaan’.

De moorden zorgden voor grote verontwaardiging in Marokko, waar op straat werd geroepen om de doodstraf tegen de daders. Volgens de autoriteiten zijn de verdachten zogenoemde ‘lone wolves’, die verder niet in contact stonden met een terreurgroep, maar eigenhandig optraden. Toch staan in de moordzaak nog eens 21 anderen terecht, die op verschillende manieren in contact stonden met de drie hoofdverdachten.

Volledig scherm Na de moord werd in de Deense hoofdstad Kopenhagen een herdenkingsplaats ingericht. © EPA

Bekeerde Europeaan

Ook de Spaans-Zwitserse medeplichtige Kevin Z. werd gisteren voorgeleid. Zijn moeder was bij het proces aanwezig en vertelde journalisten dat haar zoon ‘niets te maken heeft met terroristen en dat de meesten van de verdachten hebben verklaard hem niet te kennen'. Toch had Kevin Z. twee keer contact met een van de hoofdverdachten. Naar verluidt zou de tot de islam bekeerde en met een Marokkaanse getrouwde Europeaan, die een verleden had wegens roofovervallen en het in brand steken van auto's, de hoofdverdachten schietles hebben gegeven en wegwijs hebben gemaakt op internet voor het verspreiden van IS-propaganda. Volgens de advocaat van Z. had hij met twee verdachten paintball gespeeld.

De hoofdverdachten riskeren de doodstraf hoewel de uitvoering daarvan sinds 1993 niet meer is voorgekomen.