Marokkaanse Rayan (5) zit vast in put op 32 meter diepte: ‘Ze zijn bang dat de boel instort’

Utrechter Karim Boulidam (35), die regelmatig heen en weer pendelt tussen Marokko en Nederland maar door de coronacrisis nu langer in Marokko zit dan gepland, kijkt op het terras in Casablanca om zich heen. Allemaal hebben ze hun telefoon vast, of kijken ze naar een tv. Sinds woensdagochtend is er op tal van Facebookpagina’s en in verschillende nieuwsmedia van alles te zien en te lezen over de reddingsactie van ‘de jongen in de put’.



Het lijkt geen inwoner van Marokko te zijn ontgaan dat de 5-jarige Rayan uit het dorpje Tamorot al 40 uur niet heeft gegeten. Het jongetje viel dinsdagavond in een put en blijkt op 32 meter diepte te liggen. Terwijl reddingswerkers hem naderen (‘ze zijn op zo'n 2 à 3 meter van hem vandaan’), zijn de burgemeester en gezondheidsminister ter plekke.