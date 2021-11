Martine zit nog in Zuid-Afrika: ‘Ik heb geen idee hoe en wanneer ik terug naar Nederland kan’

Het hadden nog even fijne vakantiedagen moeten zijn, maar het werden vele vraagtekens en wachtmuziekjes aan de telefoon. Martine de Ridder en haar vriend Bart zitten vast in Zuid-Afrika door het plots afgekondigde vliegverbod en weten niet hoe ze weer terug naar Nederland moeten komen.

In de app van KLM staat hun vlucht naar Amsterdam aanstaande dinsdag er nog bij alsof er niets aan de hand is. Maar of het accuraat is, weet De Ridder niet na het nieuws van vanochtend dat Nederland een vliegverbod heeft ingesteld voor landen in zuidelijk Afrika vanwege een mogelijk alarmerende coronavariant. ,,We zagen de bui al hangen toen het nieuws over die variant bekend werd, maar het was te kort dag om nog om te boeken”, zegt de zelfstandig ondernemer.

Nederlanders die nog in Zuid-Afrika zitten, hebben het recht om terug te keren naar huis, ‘maar voor hen geldt een dubbele testverplichting en quarantaineplicht’. Het vliegverbod betekent ook niet dat er helemaal geen vluchten meer tussen zuidelijk Afrika en Nederland zullen zijn. Voor staatsburgers, maar bijvoorbeeld ook medisch personeel en vracht, blijft luchtverkeer mogelijk. Maar hoe dat precies in zijn werk gaat, is voor De Ridder volstrekt onduidelijk.

Quote Ik wil weten waar we aan toe zijn Martine de Ridder

,,Ik kom er niet doorheen bij Buitenlandse zaken, de ambassade lijkt gesloten vanaf 13.00 uur en de KLM is onbereikbaar. Ik wil weten waar we aan toe zijn”, zegt De Ridder. ,,Ik ben echt blij dat De Jonge een keer tijdig ingrijpt, maar de informatievoorziening laat te wensen over. Moet ik nu zorgen dat ik ergens op een lijst beland met mensen die weg willen? Wie regelt dit eigenlijk? Het zou fijn zijn als de overheid doorheeft wat voor consequenties dit heeft voor mensen die in het buitenland zitten.”

Ze is samen met haar vriend, eveneens ondernemer, in Zuid-Afrika om zaken te doen, maar ook om vakantie te vieren. Hun dochtertje (2) logeert intussen thuis bij opa en oma. Dat De Ridder nu niet weet wanneer ze terug naar Nederland kan, baart haar zorgen. ,,Ik voelde me hier heel veilig, iedereen neemt het virus serieus. Overal checken ze je temperatuur, er kijken mensen bij de ingang van winkels toe of je je handen desinfecteert en mensen dragen hun mondkapje ook daadwerkelijk over mond en neus. Maar met die virusvariant... hoe langer we hier blijven, hoe groter het risico is dat je het oploopt. Ik wil gewoon terug naar huis, naar mijn kind.”

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.