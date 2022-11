Massachusetts kiest eerste openlijk lesbische gouverneur van de VS

‘Grote vis’ Tarik B. van de beruchte Au­di-ben­de veroor­deeld voor reeks plofkraken in Duitsland

Een 36-jarige Nederlander is in het Duitse Osnabrück veroordeeld tot een gevangenisstraf van zevenenhalf jaar voor zijn rol bij minstens zes plofkraken, tussen februari en november 2020 in evenzovele deelstaten in de Bondsrepubliek. Utrechter Tarik B. huurde volgens de rechtbank vluchtauto's voor de plofkrakers.

6 november