Massagraven ontdekt van door IS geëxecuteerde burgers

De persbijeenkomst werd gehouden bij een pas ontdekt massagraf in het gebied al-Bakara, net boven de stad Hawija. Die regio was in Amerikaanse handen voor 2011. ,,We staan hier bij de plek waar zeker vierhonderd burgers naar toe zijn gesleept en op beestachtige wijze om het leven zijn gebracht door IS'ers", zei de gouverneur van Kirkuk, Rakan Saeed onder meer tegen CNN .

Getuigen van executies

Het olierijke gebied Kirkuk, in het noorden van Irak, werd in 2014 ingenomen door IS. Koerdische troepen verdreven IS later weg uit het gebied en weigerden het gebied af te staan. Iraakse regeringstroepen namen het gebied in oktober weer over.