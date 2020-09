Massale Chinese testvaccinatie: ‘Gegarandeerd veilig, resultaat moet nog blijken’

In de race om een coronavaccin is China op grote schaal bezig met testen op werknemers van staatsbedrijven en van farmaceutische bedrijven die het vaccin zelf ontwikkelen. Daarvoor wordt een noodprocedure gebruikt. Volgens The New York Times worden honderdduizenden Chinezen versneld getest, buiten de gebruikelijke en trage klinische onderzoeken om.

Volgens het Amerikaanse persbureau AP zijn ongeveer 40.000 Chinezen ingeschreven voor tests met een coronavaccin bij traditionele klinische testprogramma's. Het aantal mensen dat daarbuiten is geïnjecteerd is tenminste tien keer zo hoog, schatten buitenlandse media op basis van Chinese cijfers.

Grote Chinese bedrijven, waaronder telecomgigant Huawei en omroep Phoenix TV, hebben aangekondigd dat ze met het staatslaboratorium Sinopharm samenwerken om het vaccin ook voor hun werknemers te krijgen. Zheng Zhongwei, een hoge functionaris van de National Health Commission, vertelde vrijdag over het testprogramma op een persconferentie.

Hij zei dat er vooralsnog geen ernstige bijwerkingen waren in de klinische onderzoeken. ,, We hebben heel duidelijk gemaakt dat het COVID-19-vaccin dat we in noodgevallen gebruiken, absoluut veilig is. Die veiligheid kan worden gegarandeerd, maar de doeltreffendheid moet nog worden vastgesteld", aldus Zheng Zhongwei.

Door een noodverordening van de Chinese regering krijgt ‘hoog risicopersoneel’, zoals mensen die in ziekenhuizen werken of bij de douane (de meeste nieuwe besmettingen zouden China vanuit het buitenland bereiken) prioriteit bij de vaccins, zei de functionaris die weigerde exacte cijfers te geven over aantallen. Zheng benadrukte dat al diegenen die geïnjecteerd worden nauwlettend worden gevolgd op mogelijke nadelige gezondheidseffecten.

Volledig scherm Zheng Zhongwei licht de grote vaccintest toe. © AP

Gok

Kim Mulholland, een Australische onderzoeker van het Murdoch Children’s Research Institute in Melbourne was als toezichthouder betrokken bij diverse tests met vaccins. Hij twijfelt aan de huidige gang van zaken in China. ,,Ik ben bang dat werknemers van Chinese bedrijven medewerking moeilijk kunnen weigeren.”

Volgens The New York Times neemt China mogelijk een gok met de volksgezondheid omdat straks nog maar moet blijken of de massaal geteste vaccins uiteindelijk ook 100 procent veilig en effectief zullen zijn. Er is ook twijfel of iedereen die nu al dan niet verplicht deelneemt aan de tests ook werkelijk intensief wordt gevolgd op eventuele bijwerkingen.

De Chinese bedrijven die werknemers hebben gevraagd vaccins te testen, zouden die ook een geheimhoudingsverklaring hebben laten ondertekenen waarin staat dat men niet met journalisten mag praten, aldus de krant. Hoewel vroegtijdig gebruik van het vaccin in noodgevallen te verdedigen valt, zijn Chinese bedrijven niet transparant over het voldoende informeren van kandidaten voordat die toestemming geven, meent Joy Zhang van de Universiteit van Kent in Groot-Brittannië. Zij is gespecialiseerd in de ethische kanten van medicijngebruik.

Zhang zegt dat ze op de Sinopharm-website weinig relevante informatie kan vinden. Afgezien van rapporten die in internationale medische tijdschriften zijn gepubliceerd, wordt er aan degenen die zich laten injecteren verder weinig openbaar gemaakt.

Proefkonijn

Het is niet duidelijk hoeveel mensen in China inmiddels proefkonijn zijn en een coronavaccin hebben gekregen. Sinopharm, een Chinees staatsbedrijf met een mogelijk vaccin in de laatste testfase heeft aangegeven dat honderdduizenden mensen ermee zijn geïnjecteerd. Sinovac, een in Peking gevestigd bedrijf, meldt dat meer dan 10.000 mensen in de hoofdstad zijn vaccin al hebben gekregen. Los daarvan zouden alle Sinovac-werknemers en hun familie meedoen.

Volgens Zheng Zhongwei van de National Health Commission heeft de Chinese regering ,,begrip en de steun” van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waar het testen is aangemeld. Een woordvoerder van de WHO zei zaterdag dat de Chinese noodverordening voor het snelle testen niet onderhevig is aan goedkeuring door de WHO.

China heeft overigens niet de beste staat van dienst met vaccins. De afgelopen decennia waren er verschillende schandalen. De meest recente zaak was in 2018, toen Changsheng Biotechnology Co. werd onderzocht wegens het vervalsen van gegevens en het maken van vaccins tegen hondsdolheid. In 2017 bleek Wuhan Institute of Biological Products Co. difterievaccins te hebben gemaakt die niet effectief waren. De publieke woede over deze zaak leidde in 2019 tot een herziening van een vaccinstrafwet.

Het land verscherpte het toezicht op het ontwikkelings- en distributieproces van vaccins en verhoogde de straffen voor het fabriceren van gegevens. Maar die zorgen lijken nu minder urgent. Guizhen Wu, de belangrijkste bioveiligheidsexpert van China’s Center for Disease Control, zei dat een vaccin al in november klaar zou kunnen zijn voor het grote publiek in China. Ze zei dat ze zelf in april een experimenteel vaccin had genomen.

Bekijk hieronder al onze video's over het coronavirus: