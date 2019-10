‘Máxima, rust er in uw land een taboe op menstruatie?’

Eén jaar na moord op ouders en ontvoering van Jayme Closs (13): ‘Voel me elke dag sterker’

15:38 Het is vandaag precies een jaar geleden dat de 13-jarige Jayme Closs zag hoe haar ouders werden vermoord en ze uit haar huis in Barron, in de Amerikaanse staat Wisconsin, werd ontvoerd. 88 dagen lang werd ze vastgehouden door haar kidnapper, totdat ze erin slaagde om te ontsnappen aan de horror. De tiener laat nu weten dat het goed met haar gaat.