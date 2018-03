May blijft vaag over vertrek uit EU

Wat vooraf door de entourage van de premier was geplugd als ‘reële stap voorwaarts’ leek toch meer op een pas op de plaats. Of misschien een heel klein stapje voorwaarts door ook het thuisfront te wijzen op enige 'harde feiten'. Onder meer dat voor de Britten de toegang tot de Europese eenheidsmarkt per definitie moeilijker gaat worden nu Groot-Brittannië uit de EU stapt. Dat het verkeer van personen aan restricties onderhevig wordt. En ook zal de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie nog lang na het vertrek nagalmen. ,,We stappen uit de Europese markt. Het zal anders worden. Op bepaalde manieren zal toegang tot elkaars markten minder zijn dan nu. Dit is ene blijft een onderhandeling. Niemand kan volledig zijn zin krijgen.”



En dan bleef er dat politiek gecompliceerde probleem van een harde of een zachte grens tussen Ierland en Noord-Ierland of tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk waar Theresa May ondanks goed overleg met haar Ierse ambtgenoot ook nog niet uit was. 'Het was van belang dat Theresa May de vage aspiraties oversteeg. We kunnen alleen maar hopen dat serieuze voorstellen op de post zijn gedaan', concludeerde de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt pestend.