May in Brussel aangekomen voor brexitdeal

Een akkoord over de rekening voor Londen, de rechten van EU-burgers die in Groot-Brittannië leven en de grens tussen Ierland en Noord-Ierland maakt de weg vrij voor onderhandelingen over de handelsrelatie na de brexit in 2019. Voldoende vooruitgang op die drie hoofdpunten is een eis van de 27 regeringsleiders om de tweede fase in te gaan.

Tijd dringt

De hele week is al koortsachtig aan een deal gewerkt. Maandag was May in Brussel, maar ketsten de onderhandelingen na uren onderhandelen alsnog af. Zowel Juncker als May spraken hun vertrouwen toen uit in een goede afloop. ,,May is een taaie onderhandelaar'', zei Juncker.