May sluit deal over backstop tijdens koortsachtig overleg Straatsburg

De onderhandelingen in Straatsburg tussen May en Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gaan verder over aanvullende maatregelen liet kabinetschef David Lidington weten. De tijd dringt voor de premier, want het Britse Lagerhuis stemt morgenavond weer over haar brexitdeal. Met de nieuwe deal hoopt May op voldoende steun.



Volgens Lidington zijn beide partijen een plan over Noord-Ierland overeengekomen dat ervoor zorgt dat de Europese Unie Groot-Brittannië niet voor onbepaalde tijd kan ‘gijzelen’ in de zogenoemde backstop. Dit is de regeling die een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet voorkomen.



May heeft zich verzekerd van ‘wettelijk bindende veranderingen die het akkoord over de uittreding van de EU versterken en verbeteren’, sprak Lidington. De Britse premier zit later ook nog om de tafel met voorzitter Antonio Tajani van het Europarlement (EP) en Guy Verhofstadt, die het parlement vertegenwoordigt bij de brexitonderhandelingen.