‘May tegen kabinetsleden: Geen kans op no-dealbrexit’

De minister van Onderwijs, Damian Hinds, zei vandaag bij omroep BBC in een reactie op het bericht van The Sun dat de regering geen 'no-deal' nastreeft en dat ook een duidelijke meerderheid in het parlement een goede overeenkomst met de Europese Unie wil.



May heeft een serie afspraken gemaakt over de manier waarop haar land ordelijk de EU verlaat. Maar die overeenkomst is twee weken terug met een enorme meerderheid in het Britse Lagerhuis weggestemd. morgen buigen May en het parlement zich erover hoe het verder moet.



Volgens de planning stapt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart uit de EU. Het land werd 1 januari 1973 lid van de Europese Gemeenschap, maar is nooit enthousiast geweest over grote Europese projecten.